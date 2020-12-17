Москва, , 15:42 — REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Путина 2020 года началась с вопроса о том, как президент оценивает итоги 2020. С одной стороны, это естественно в декабре всегда подводят итоги года. С другой стороны, этим вопросом был задан вектор (направление) пресс-конференции, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Главной темой и, наверное. вторым, наравне с президентом, стал 2020 год. Именно события уходящего года определяли и темы вопросов, и количество вопросов по той или иной теме. И это создавало ощущение целостной картинки, несмотря на естественную для любой пресс-конференции частую смену направлений разговора.

Естественно, что одной из ключевых тем стала пандемия. Путин согласился с тем, что не везде и не все идет как должно быть: что где-то не хватает лекарств, где-то запаздывает скорая помощь, не везде выплаченные надбавки. Но это как сказал президент проблемы логистики: проблемы доставки и транспортировки.

В целом же наша система здравоохранения с проблемой справилась и справилась лучше, чем во многих «развитых странах» которые гордятся своей медициной, и вообще считают себя более цивилизованными, чем другие страны.

От себя добавим, что главным преимуществом, которое продемонстрировала российская система здравоохранения является именно системность доставшаяся нам от советской бесплатной медицины.

Тесно связан с этим вопросом вопрос о реформировании (модернизации) первичного звена здравоохранения. Президент пояснил, что начало этого процесса «сдвинуто в право» (задержана), но не кто эту задачу не снимал, и она будет исполнена.

Острейший вопрос, поднятый журналистами это вопрос о снижении уровня жизни. Президент отметил, что зарплаты не снизились, но снизились свободно располагаемые доходы зарплата минус обязательные платежи: квартплата налоги. Одним из основных механизмов борьбы с бедностью должен стать эффективный контроль над ценами. Другой механизм, о котором говорил Путин, это адресная поддержка семей с детьми.

Другая тема, вытекающая из предыдущей, это реалистичность исполнимость наших планов развития. Путин уверен, что национальные цели будут достигнуты несмотря на сегодняшние проблемы.

Очень важен вопрос о дистанционном образовании: не ожидается ли полный переход на эту форму и не приведет ли это к снижению качества образования? Ответ президента был развернутым, но если воспроизвести его вкратце, то дистант, как всякий инструмент полезен, если он применен в нужном месте, например когда идут лекции знаменитых ученых, которые не могут присутствовать во всех вузах.

Хотелось бы остановится на «неудобных вопросах», я имею в виду вопрос «Лайф» (о Новальном) и вопрос Шнурова о русских хакерах. Сами по себе показывают мифологичность представлений запада о России.

Президент в своих ответах очень хорошо это показал. Но главное даже не в содержании вопросов, а в том, что Путин на них ответил и тем самым спокойно и доброжелательно обратился к аудитории своих оппонентов. Уже тем самым он нанес удар по мифу.

В целом же этот разговор укрепил связь между властью и обществом и тем самым укрепил Россию», — высказал свое мнение эксперт.

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