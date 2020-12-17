Рязань, , 15:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Рязанской области прокомментировало ситуацию с лекарственном обеспечением пациентов с коронавирусом в регионе. Вопрос прозвучал на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

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По данным министерства финансов Рязанской области, межбюджетные трансферты из федерального бюджета на приобретение лекарств для амбулаторных пациентов направлены в регион двумя траншами: 29 октября поступило 41,7 млн рублей и 15 декабря ещё 23 млн руб. Средства были доведены до министерства здравоохранения Рязанской области. Из первого платежа использовано 35 млн рублей, расходование второго транша пока не осуществлялось. Закуплено свыше 39 тысяч упаковок различных препаратов, в ближайшее время ожидаются поставки ещё более семи тысяч упаковок.

Мониторинг наличия лекарственных препаратов проходит в регионе ежедневно. Проблема отсутствия медикаментов была связана с внедрением обязательной маркировки с 1 июля 2020 года.

«В настоящее время ситуация улучшилась, но по информации аптечных организаций дефицит лекарств обусловлен отсутствием предложений у поставщиков и повышенным спросом со стороны населения. На 17 декабря 2020 недостаточно антибиотиков для инъекций, гормональных препаратов для инъекций. Поставки противовирусных лекарственных препаратов, антибиотиков таблетированных и инъекционных осуществляются в ежедневном режиме, в сравнении с 10 декабря 2020 увеличение имеющих лекарственных препаратов на 10−15%. В настоящее время Правительством Рязанской области направлено обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона», — заявили в рязанском минздраве.

Комментарий властей вышел через два часа после прозвучавшего на пресс-конференции вопроса.

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