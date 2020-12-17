Ново-Огарево, Московская область, , 15:41 — REGNUM Вопрос газификации деревень Коммуна и Мясоедово Вяземского района Смоленской области будет решен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, зачитавший вопрос от жителей деревень на большой пресс-конференции 17 декабря.

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Жители деревень сообщили, что газовые трубы высокого давления подвели ещё в 2015 году, но до деревень газ так и не дошёл.

Президент, отвечая на вопрос, отметил, что в 2020 году Газпромом вложено в газификацию регионов 22 млрд рублей, объём газификации сельских территорий в 1,7 раза превышает объёмы газификации городских территорий.

«Надеюсь, к 2025 году уровень газификации достигнет 90%. Что касается ваших деревень, в ближайшее время сделаем», — сказал Путин.