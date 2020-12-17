Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 15:49 — REGNUM Жительница Башкирии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие выплат на ребёнка. Об этом женщина сообщила в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.
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По словам Альгизы Туктаровой, в ноябре-декабре она не получила выплаты на девятимесячного ребёнка, а в условиях пандемии эти деньги являются настоящим спасением.
Глава государства указал на необходимость «наладить систему действующей поддержки» и пообещал разобраться с проблемой.
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