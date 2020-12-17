Кигали, , 15:57 — REGNUM На фоне беспрцедентоного увеличения числа случаев заражения коронавиурсом в Руанде продлили комендантский час на весь период новогодних праздников. Об этом сообщает RFI Kiswahili. Жителям Руанды запретили выходить из своих домов, начиная с 19:00 с 22 декабря по 4 января 2021 года.

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По информации репортеров, в последние дни в стране в первые с начала пандемии в марте фиксируют порядка 100 случаев заражения коронавиурсом ежедневно.

Новые меры, в том числе запрет на массовые мероприятия в общественных местах, были приняты для предотвращения увеличения числа случаев заражения в праздничные дни. Жителям также запретили собираться большими компаниями у себя в домах на Рождественские праздники.

В стране на праздничный период закроют недавно открытые спортивные залы и бассейны. Также на неопределённый срок отложили ежегодный общенациональный диалог.