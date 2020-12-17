Тюмень, , 15:34 — REGNUM Медучреждения Тюменской области возвращаются к плановой работе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В пиковое время распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области было развернуто 18 моногоспиталей на 3683 койки. На 17 декабря 2020 года ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизируется.

На сегодня в Тюменской области в регионе функционирует 13 моноинфекционных госпиталей на 2848 коек.