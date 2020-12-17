Ухта, Коми, , 15:29 — REGNUM Власти Ухты, где продолжает расти заболеваемость COVID-19, запустили такси для зараженных коронавирусом.

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Как сообщает Комиинформ, такси бесплатно будут доставлять пациентов в поликлинику. Задействовано 18 машин. Ранее подобная услуга была запущена в Сыктывкаре.

По данным городской админситрации, с начала пандемии в Ухте зафиксировано 4827 случаев заболевания COVID-19, 3784 заболевших выздоровели, 47 человек скончались.