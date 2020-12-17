Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону представили программу новогодних мероприятий, которые состоятся в онлайн-формате, передаёт ИА REGNUM.

В период с 18 декабря 2020 года по 13 января 2021 года в областном центре ожидаются концерты, театральные представления, выставки, открытие районных ёлок. Исторический парк «Россия — моя история» запланировал провести новогодние экскурсии.

Центральной площадкой традиционно станет парк имени Горького, у главного входа в который установят новогоднюю фотозону. 29 декабря здесь состоится онлайн-показ гала-концерта, организованного в рамках конкурса на лучший молодёжный и детский эстрадный проект «Звёзды Ростова».

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