Курган, , 15:19 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 109 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 49 зарегистрированы в Кургане, сообщает 17 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье аналогично 109 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 17 декабря выявлено 10 612 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9232 человек, 133 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).