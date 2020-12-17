Ново-Огарево, Московская область, , 15:27 — REGNUM Свой взгляд на скандал с футболистом Артёмом Дзюбой после публикации интимного ролика о нём высказал 17 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Вы смотрели это видео?», — спросил глава Российского государства у корреспондента, которая задала ему вопрос о том, должны ли такого рода видеоролики оказывать влияние на карьеру человека.

«Думаю, что в той или иной мере вся страна смотрела, я не до конца досмотрела», — призналась журналистка.

Путин отметил, что видео не смотрел, но считает, что подобные вещи «не должны влиять» на профессиональную карьеру кого-либо. Вместе с тем публичным людям стоит обратить внимание на этот скандал, так как это «хороший урок».