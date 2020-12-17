Джакарта, , 15:18 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте подтвердили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что за сутки в стране выявили 1690 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 20 случаев смерти.

Ранее самое высокое число случаев заражения коронавирусом в Джакарте было зарегистрировано 21 ноября — 1579 случаев. 14 декабря было выявлено 1566 случаев.

Всего в столице Индонезии выявлено 158 033 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря 2020 года на территории Индонезии выявлено 643 508 носителей SARS-CoV-2.

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