Элиста, , 15:16 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 17 декабря.

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В настоящее время госпитализированы в ковидные стационары 737 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние 18 человек врачи оценивают как тяжёлое, 82 жителя республики находятся в госпиталях для долечивания. На самоизоляции по месту жительства остаются более 4,3 тыс. человек.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 13 тыс. 440 носителей коронавируса, выписаны после COVID-19 с выздоровлением 11 тыс. 41 пациент. От осложнений скончались 177 жителей республики.

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