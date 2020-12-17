Казань, , 15:42 — REGNUM В Татарии выплата пенсий в 2021 году начнется по установленному графику с 4 января. Производить их начнут с учетом режима работы республиканских отделений почтовой связи, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по РТ.

Доставлять выплаты будут не только в будни, но и в праздничные дни. Получить пенсии и другие положенные отчисления будут по графику перечисления средств согласно договорам между кредитными учреждениями и отделением Пенсионного фонда по РТ.

С 1 января 2021 года жителям Татарии, получающим пенсию на банковские карты, перечисление будут осуществлять на карты национальной платежной системы «Мир».

ИА REGNUM ранее сообщало, Пенсионный фонд Татарии не прекратит приём посетителей с января 2021 года. Обратиться в ведомство можно будет по прежнему графику, по предварительной записи без каких-либо изменений.

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