Москва, , 14:59 — REGNUM Пандемия коронавируса сильно изменила нашу привычную жизнь. Многие стали работать из дома, а кто-то учиться из дома. Люди, которые не понимают, что данные меры являются вынужденными, просто не очень дружат с головой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Каждый человек, в том числе молодой человек, должен понимать, что знания — это его будущие деньги. От качества полученных знаний зависит его будущее.

Соответственно, если человек хочет получить знания, он будет учиться. А если нет, значит нет. Форма обучения здесь вторична.

Если нет грамотных преподавателей, нужно заниматься самообразованием, а не впустую проводить время.

Из-за вакцинации пандемия уйдет, однако и работа на «удаленке», и дистанционное обучение останутся. Сейчас формируется новый цифровой уклад в экономике. Состоявшиеся изменения уже необратимы.

При этом особо не вижу разницы между обычным и дистанционным образованием. Думаю, что дисконт в оплате за дистанционное образование с экономической точки зрения не совсем уместен», — высказал свою точку зрения эксперт.

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