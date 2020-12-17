Курган, , 14:50 — REGNUM В Курганской области самоизоляция граждан старше 65 лет продлена до 28 января 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Курганцы старше 65 лет могут выходить из дома в случаях обращения за медицинской помощью, следования к месту работы, посещения судов и органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции, поход в магазин, выгул домашних животных.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам органов власти, организаций, индивидуальных предпринимателей, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам здравоохранения.