Найроби, , 14:49 — REGNUM Поставка вакцины от COVID-19 в Кению будет осуществлена в январе 2021 года, передаёт кенийская газета Daily Nation со ссылкой на постановление министерства здравоохранения.

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Первыми будут вакцинировать лиц с высоким риском заражения коронавирусом.

Медицинские работники, полицейские, пожилые люди, лица с двумя и более хроническими заболеваниями и учителя первыми получат вакцину Oxford-AstraZeneca, которая будет доступна в первом квартале следующего года, сообщили в минздраве.

По оценкам минздрава, первая группа вакцинированных составит 20% населения страны.

Министр здравоохранения Мутахи Кагве заявил, что Кения заказала 24 миллиона доз вакцины, добавив, что правительство также изучает пути партнерства с китайскими организациями, разработавшими прививки от COVID-19.

«Министерство и кенийский медицинский исследовательский институт проводят тесты. Вакцина Oxford-AstraZeneca может храниться в обычном холодильнике, в отличие от Pfizer, которая должна храниться при чрезвычайно низких температурах — 70 градусов Цельсия», — сказал Кагве.