Найроби, 17 декабря 2020, 14:49 — REGNUM Поставка вакцины от COVID-19 в Кению будет осуществлена в январе 2021 года, передаёт кенийская газета Daily Nation со ссылкой на постановление министерства здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»
Первыми будут вакцинировать лиц с высоким риском заражения коронавирусом.
Медицинские работники, полицейские, пожилые люди, лица с двумя и более хроническими заболеваниями и учителя первыми получат вакцину Oxford-AstraZeneca, которая будет доступна в первом квартале следующего года, сообщили в минздраве.
По оценкам минздрава, первая группа вакцинированных составит 20% населения страны.
Министр здравоохранения Мутахи Кагве заявил, что Кения заказала 24 миллиона доз вакцины, добавив, что правительство также изучает пути партнерства с китайскими организациями, разработавшими прививки от COVID-19.