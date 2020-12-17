Москва, , 14:40 — REGNUM В ходе пресс-конференции, которую проводит 17 декабря президент России Владимир Путин, произошло небольшое недоразумение, «взбодрившее» губернаторов сразу двух регионов.

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Когда глава государства зачитал вопрос по поводу паники и закрытия Онежской ЦРБ, сообщив, что обращается Наталья Михайловна Дубовикова, было сказано, что речь идет об Алтайском крае, хотя, как подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, на Алтае такой больницы нет, она находится в Архангельской области.

Как бы то ни было, Владимир Путин пообещал разобраться. Впрочем, его слова: «Обращаю внимание губернатора Алтайского края и полпреда. Такое случается и, к сожалению, нередко, когда лечебные заведения или учебные заведения, школы закрываются в небольшом населенном пункте» — весьма актуальны и для жителей региона.

В последние годы в Алтайском крае со скандалом закрылись многие ЦРБ.