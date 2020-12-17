Уфа, , 14:52 — REGNUM Депутаты Башкирии намерены внести в Государственную думу РФ проект федерального закона, которым предполагается ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Проект закона о внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, подготовленный к внесению в Госдуму РФ в порядке реализации законодательной инициативы, был рассмотрен на 29-м пленарном заседании республиканского парламента.

Отмечается, что депутаты предлагают начать изымать автомобили у нетрезвых водителей.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, предлагается конфисковывать автотранспортные средства, если водитель, управляющий автомобилем, попадётся в нетрезвом состоянии два раза в течение года или совершит дорожно-транспортное происшествие с тяжёлыми последствиями. При этом, исключение составляют автомобили, которые, например, были угнаны, то есть выбыли из законного владения собственника без его воли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разрабатываемая новая редакция КоАП включает институт конфискации автомобилей. Действующий кодекс такой меры наказания нарушителей не содержит.

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