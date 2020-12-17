Москва, , 14:39 — REGNUM Электромагнитное излучение от мобильного телефона может нанести вред здоровью, сообщил врач-невролог Марат Якупов.

По его словам, чем чаще человек пользуется гаджетом и чем ближе к нему находится, тем сильнее опасность.

Из-за воздействия электромагнитного излучения могут возникать головные боли, сонливость, повышенная раздражительность и усталость, сказал врач в беседе с агентством «Прайм».

Якупов посоветовал гражданам не пользоваться телефоном слишком часто, не подносить его к голове во время вызовов, а когда нет звонков, держать его подальше от себя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что на сегодняшний день не существует исследований, свидетельствующих об опасности хранения смартфона рядом с кроватью во время сна.

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