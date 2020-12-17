Москва, , 14:44 — REGNUM Ситуация, когда люди не могут воспользоваться своими правами, вызывает тревогу. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во время мероприятия возможность задать вопрос была предоставлена волонтеру Александру Печенегину, который рассказал главе государства про жалобы населения в период пандемии, в том числе поступающие от москвичей.

«Сейчас очень много вопросов, связанных с выплатами и социальными мерами поддержки. Граждан волнует вопрос, будут ли новые выплаты. В Москве, например, жалуются на МФЦ. Люди не успели подать заявления на выплаты, потому что МФЦ закрылись из-за коронавируса, а на сайте госуслуг услуга не работает», — обратился к президенту РФ волонтер.

Данное обстоятельство, по мнению президента РФ, вызывает тревогу. При этом главам регионов следует внимательнее относится к подобным вещам, подчеркнул российский лидер.

«Если люди к вам обращаются, не понимают куда обратиться, то перед тем, как думать о том, что и как сделать дополнительно, до того, как сделать следующие шаги, надо наладить работу того, что состоялось. Я поговорю и с полпредами президента в регионах, и с главами субъектов РФ. Могу выразить слова благодарности, что вы с этим обратились и обратили на это внимание. Для меня странно звучит и тревогу вызывает, что люди не могут воспользоваться своими правами. Я уверен, что мы обязательно на это отреагируем», — сказал Путин.

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