Москва, , 14:32 — REGNUM Решение обострившихся в период пандемии коронавирруса социальных проблем российских граждан лежит на фундаментальном уровне, в сфере реальной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Только реальные подвижки в экономике страны способны переломить негативные тенденции 2020 года.

Сдерживание цен и увеличение пособий не более, чем временные меры, ведущие к снятию симптомов болезни.

Рост, который наметился в обрабатывающей промышленности и устойчивость сельского хозяйство в России, должен быть поддержан эффективной финансовой политикой и развитием конкуренции», — высказал свое мнение эксперт, комментируя слова Владимира Путина о социальных выплатах.

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