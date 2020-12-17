Москва,
17 декабря 2020, 14:32 — REGNUM Решение обострившихся в период пандемии коронавирруса социальных проблем российских граждан лежит на фундаментальном уровне, в сфере реальной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
Экономика
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Только реальные подвижки в экономике страны способны переломить негативные тенденции 2020 года.
Сдерживание цен и увеличение пособий не более, чем временные меры, ведущие к снятию симптомов болезни.
Рост, который наметился в обрабатывающей промышленности и устойчивость сельского хозяйство в России, должен быть поддержан эффективной финансовой политикой и развитием конкуренции», — высказал свое мнение эксперт, комментируя слова Владимира Путина о социальных выплатах.
Читайте также: «И плюсы есть, и минусы» — Путин о жизни в 2020 году