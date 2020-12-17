Мурманск, , 14:22 — REGNUM Следователи начали проверку информации о невыплате медикам Колы ковидных надбавок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным была озвучена информация волонтером колл-центра о неполучении медицинскими работниками в Коле выплат за работу с больными с коронавирусной инфекцией.

«Следователи работают в медицинском учреждении Кольского района, в настоящее время устанавливаются причины невыплаты предусмотренного законом материального стимулирования медикам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении СУ СКР.

По данным СМИ, в Колу уже выехал глава мурманского минздрава.