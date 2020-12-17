Тюмень, , 14:21 — REGNUM В Тюменскую область с начала 2020 года поступило 56 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Региональный оперативный штаб отчитался о пополнении автопарка медучреждений в пандемию, о котором упомянул президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года.

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В распоряжение станции скорой медицинской помощи в Тюмени поступили 16 автомобилей. Остальной спецавтотранспорт передан в районы региона.

Семь машин получила Областная больница №11, обслуживающая население четырёх районов: Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского, в которых проживают более 65 тысяч человек. По шесть автомобилей передано в областные больницы № 3 Тобольска и № 4 Ишима. Пять новых единиц автотранспорта работают на «скорых» в Заводоуковском районе, четыре — в Уватском, по две — в Казанском и Ялуторовском районах, одна — в Нижней Тавде.