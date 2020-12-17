Элиста, , 14:20 — REGNUM В Республике Калмыкия зимние школьные каникулы начнутся досрочно. Соответствующие рекомендации образовательные учреждения получили от регионального министерства образования и науки.

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Образовательным учреждения рекомендовано провести зимние каникулы в период с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, пишет РИА Калмыкия. При этом учреждения дополнительного образования будут работать в обычном режиме.

ИА REGNUM сообщало, что ранее главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев. сообщил, что в связи с ростом числа случаев COVID-19 среди школьников, «противоэпидемические мероприятия в общеобразовательных учреждениях» будут усилены.

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