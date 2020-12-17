Уфа, , 14:12 — REGNUM В Башкирии установили причину отравления хлором детей в бассейне муниципального Дворца творчества. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выяснилось, что 9 декабря текущего года в городе Учалы слесарь муниципального Дворца творчества очищал канализацию в мужской душевой, поэтому вылил в сток химических реагент. Этот реагент вступил в реакцию с хлором, который оставался в трубе, произошёл выброс газа, который распространился по всему бассейну. В это время в бассейне находилась группа из 16 детей в возрасте от семи лет до 12 лет.

Сообщается, что этот работник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его приняли на работу без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

По данному факту в отношении директора учреждения было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и по признакам нарушения трудового законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два тренера и 16 детей во время тренировки ощутили резкий запах и почувствовали недомогание. В результате четыре ребёнка были доставлены в медучреждения с отравлением хлором.

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