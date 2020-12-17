Тюмень, , 14:02 — REGNUM Владимир Путин на Большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года обозначил важность кадрового вопроса в борьбе с пандемией. В Тюменской области для медработников была проведена беспрецедентная система обучения, сообщает региональный оперативный штаб.

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Краткие занятия по инфекционному профилю и COVID-19 прошли 20 570 человек. А для работы непосредственно в моногоспиталях прошли обучение более 1,5 тыс. человек.

В Тюменской области было привлечено более 150 врачей только в реанимационные отделения моноинфекционных госпиталей, отмечают в региональном штабе. Летом 2020 года число анестезиологов-реаниматологов было пополнено 13 выпускниками Тюменского государственного медицинского университета, окончившими в 2020 году обучение по направлению «Анестезиология-реаниматология». Сегодня медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на должностях врачей-стажёров в моноинфекционных госпиталях оказывают семь ординаторов, обучающихся в медуниверситете.

«Надо отметить и то, что врачи разных узких специальностей пошли работать в моногоспитали, пройдя специальное обучение — и они стали врачами-стажёрами», — сообщает директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

На должностях врачей-стажёров, работающих под контролем врачей-инфекционистов, в терапевтических отделениях моноинфекционных госпиталей помощь пациентам с COVID-19 оказывают 192 специалиста.