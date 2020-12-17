Тверь, , 13:58 — REGNUM Выплаты медикам Тверской области, которые лечат пациентов с коронавирусом, проводятся в полном объёме и вовремя, прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM информацию о задержке «ковидных» выплат, которая прозвучала на большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

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»Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение», — сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

В минздраве обещали оперативно изучить информацию о задержке выплат.

Всего с начала введения стимулирующих надбавок медикам в Тверской области выплаты с учетом отпускных получили 8092 работника здравоохранения на общую сумму свыше 1 млрд 276 млн рублей, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря прозвучал вопрос из колл-центра, касающийся Тверской области. Волонтер сообщила, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба на то, что врачам в «красной зоне» не производятся выплаты с сентября. СКР сообщил о начале доследственной проверки. В минздраве региона также оперативно отреагировали на жалобу.