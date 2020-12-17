Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 13:53 — REGNUM На большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря журналист издания «МК-Рязань» предложила наградить за героизм в мирное время вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.
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7 октября 2020 года на территории бывших военных складов взорвались 46 тысяч тонн боеприпасов. Как отметила журналист — жители находили в «аду». Чиновник, прибывший на место происшествия, помог спасти семь человек, причём сам получил контузию.
Владимир Путин согласился, что чиновник проявил настоящий героизм.
В результате ЧП на складах погибла одна женщина. Пострадавшие жители получают компенсационные выплаты.
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