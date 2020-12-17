Москва, , 14:04 — REGNUM Важные для автомобилистов изменения вступят в силу в 2021 году в России.

С 1 марта 2021 года в России начнут действовать новые правила по прохождению техосмотра. Так, оформить диагностические карты можно будет только в электронном виде. Кроме того, вся процедура прохождения техосмотра будет фиксироваться на фото.

ТО можно будет не проходить владельцам автомобилей в возрасте до четырех лет, для машин не старше десяти лет техосмотр нужно будет делать раз в два года, а для автомобилей старше десяти лет — один раз в год.

Еще одно новшество касается страхования. В 2021 году страховщики получат право предъявлять своим клиентам регрессное требование. Это означает, что с виновного лица будут взыскивать полную сумму ущерба в пользу потерпевшего в случае ДТП. Поводом для этого может стать несвоевременно пройденный техосмотр.

Также в 2021 году вступят в силу некоторые изменения в ПДД. Например, у МВД РФ появится расширенный перечень условий и дефектов, при которых нельзя будет эксплуатировать транспортное средство с 1 июня 2021 года.

Последнее изменение, которые вступит в силу 1 апреля 2021 года, будет касаться деятельности автошкол, а также экзаменов на получение водительского удостоверения. Так, с указанной даты практическая часть почти для всех транспортных средств будет проходить только в городе, то есть «площадку» исключат из экзамена на права.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон об обжаловании штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в электронной форме. Таким образом, нарушители ПДД смогут обжаловать штрафы через портал «Госуслуги».

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