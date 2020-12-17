Киев, 17 декабря 2020, 13:57 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 199 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Всего, по данным ведомства, COVID-19 болеют 3159 силовиков.
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Напомним, ранее от последствий, вызванных которнавирусной инфекцией, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.
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