Киев, , 13:57 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 199 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«К сожалению, в вооружённых силах Украины зафиксирован 34-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19», — рассказали в пресс-службе.

Всего, по данным ведомства, COVID-19 болеют 3159 силовиков.

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Напомним, ранее от последствий, вызванных которнавирусной инфекцией, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

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