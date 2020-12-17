Ново-Огарево, Московская область, , 13:46 — REGNUM Уже в 2021 году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства признал, что проблемы есть — «это касается и «железа» для учащихся, и с подключением к интернету».

«В 2021 году все школы РФ должны получить доступ к скоростному интернету», — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что онлайн-образование не заменит никогда прямого контакта между учителям и учеником. Путин считает, что лучше всего смешанная система.