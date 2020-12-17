Москва, , 13:37 — REGNUM Московский городской суд признал законным арест учёного Анатолия Губанова, взятого под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили 17 декабря в пресс-службе суда.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что российский учёный Анатолий Губанов, арестованный 3 декабря Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности.

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