Ново-Огарево, Московская область, , 13:46 — REGNUM В Магнитогорске (Челябинская область) следует вновь оценить ситуацию с состоянием экологии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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Путин признался, что лично проверял, как Магнитогорский металлургический комбинат боролся за улучшение экологии. «Комбинат вложил много средств, гораздо больше чем в других местах», — сказал президент. Тем не менее, главе государства поступила жалоба на вредные выбросы в городе.

Журналистка из газеты при комбинате ответила президенту прямо на пресс-конференции, что ситуация с экологией лучше, чем говорится в социальных сетях.

Глава государства добавил: в стране увеличат количество датчиков, реагирующих на вредные выбросы. «Это будет делаться в первую очередь, за счёт производителей», — сказал Путин и пообещал вновь оценить ситуацию с экологией в городе.