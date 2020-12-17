Москва, , 13:33 — REGNUM То, что президент не дал прямого ответа на вопрос о естественной или искусственной природе коронавируса, сохраняет простор для интерпретаций. Так прокомментировала депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина слова президента России Владимира Путина о происхождении коронавируса на ежегодной пресс-конференции.

Мировая пандемия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы было полностью ясно, что коронавирус имеет естественное происхождение, то президент бы так и ответил. Однако то, что он своим ответом фактически оставил вопрос открытым, можно интерпретировать и как признание факта его искусственного происхождения.

Наш институт в докладе «Коронавирус — командно-штабные учения глубинного государства», опубликованном еще 26 мая текущего года, как раз и поднимал эту проблему.

Поэтому по поводу коронавируса президент абсолютно прав — надо объединять усилия, но надо бороться не только с последствиями нынешней эпидемии коронавируса, но и не допустить появления новых вирусов-убийц, которые могут быть однозначно расценены как биологическое оружие» — отметила Панина.