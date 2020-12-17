Москва, , 13:32 — REGNUM «Расследование» блогера Алексея Навального — это легализация материалов американских спецслужб. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Путин ответил на вопрос о «расследовании» Навального, в котором тот обвинил сотрудников ФСБ в своём отравлении.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация, а не какое-то расследование, материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Это знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где не считают нужным скрывать своё место пребывания. Если это так (а это так, я вас уверяю), это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если и это правильно, тогда любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, — кому он нужен-то?» — сказал президент.

Он добавил, что «если бы хотели, довели бы до конца».

«Жена ко мне обратилась — я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду», — рассказал Путин.

По его словам, этот трюк политической борьбы «заключается в том, чтобы напасть на первых лиц».

Глава государства посоветовал оппозиционным политикам предлагать позитивную повестку.