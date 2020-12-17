Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM Минздрав Свердловской области ранее получал сигнал центральной больницы Качканара о невыплатах медикам. Об этом заявил министр Андрей Карлов.

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Он отметил, что это учреждение не работает в качестве «ковидного» госпиталя, но оказывает больным COVID-19 амбулаторную помощь. Информация была проверена Фондом социального страхования. И по итогам проверки оказалось, что выплаты делались по закону.

«Тем не менее мы будем эти данные перепроверять», — заверил Карлов. Как сообщало ИА REGNUM, информация о невыплатах медикам прозвучала на пресс-конференции Владимира Путина.

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