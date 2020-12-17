Рязань, , 13:20 — REGNUM Прокуратура Рязанской области 17 декабря начала проверку сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса. Вопрос поступил Владимиру Путину на большую пресс-конференцию.

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Житель Рязанской области пожаловался президенту на нехватку бесплатных лекарств. Прокуратура региона начала проверку по факту этого обращения, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства отметил, что на оперативное решение вопросов, связанных с закупкой СИЗов и оборудование для медучреждений было выделено 10 млрд рублей и ещё пять на лекарства для пациентов. «Почему не дают — не понятно, будем разбираться», — сказал президент.

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