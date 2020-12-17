Ново-Огарево, Московская область, , 13:21 — REGNUM В рамках «мусорной реформы» сейчас решается несколько крупных задач, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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Главу государства спросили, не «тормозит» ли реформа. Путин не согласился с таким утверждением. «Реформа сама по себе двигается». — сказал президент и перешёл к описанию нынешних задач в рамках изменений.

Во-первых, сказал президент, необходимо «создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства — когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства». Также нужно добиться нормальной сортировки, чтобы все отходы распределялись по соответствующим сегментам и перерабатывались.

Кроме того, добавил Путин, нужно «добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками продукта. Чтобы перевести нагрузку не на граждан, а не производителей упаковочных изделий».

По этим и другим направлением реформы работает как правительство, так и региональные власти. «И будут заниматься дальше, нет никаких сомнений. На это выделяются значительные ресурсы, на другие цели эти средства не направляются», — отметил президент.

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