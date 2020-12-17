Москва, , 13:19 — REGNUM В 2021 году мир может столкнуться с дефицитом вакцин от коронавируса, и поэтому производителям таких препаратов необходимо наладить сотрудничество между собой. Об этом 17 декабря заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC.

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Как указал Дмитриев, комбинация российской вакцины «Спутник V» с препаратом, созданным британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с оксфордским университетом — это хороший пример партнерства.

«Мир должен сконцентрироваться на кооперации, а не на конкурентной борьбе, потому что нам нужно, чтобы все вакцины были успешными», — сказал глава РФПИ.

«В следующем году будет дефицит вакцин, поэтому все производители должны сотрудничать», — также добавил он.

При этом Дмитриев отметил, что считает сотрудничество возглавляемого им фонда с AstraZeneca важным шагом в данном направлении. Он высказал предположение, что и другие производители таких препаратов станут взаимодействовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 55,2% жителей Украины поддерживают идею производства на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».