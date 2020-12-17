Красногорск, , 13:12 — REGNUM В четверг, 17 декабря, начался двухдневный завершающий модуль первого потока образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума. О старте программы «Женщина-лидер» объявила 21 сентября председатель Совета Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Первыми слушателями программы стали 140 человек из 42 российских регионов — это победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.

В панельной дискуссии на тему «Как женщины-лидеры меняют жизнь в регионах», которая состоится 18 декабря, в пятницу, примут участие заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Наталья Комарова и глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В течение двух дней мы подведем итоги обучения первого потока. Но уже сейчас можно сказать, что программа оказалась очень полезной, востребованной и необходимой. Мы подняли вопросы, которые волнуют и требуют решения в части развития сообщества активных женщин, получения управленческого опыта и новых необходимых для успешного развития навыков и компетенций. В этом году это был первый опыт обучения по программе «Женщина-лидер». Сейчас мы будем вместе с участницами и экспертами анализировать итоги пилотного проекта и дорабатывать его, чтобы сделать программу еще более содержательной и полезной. Мы уже предложили участницам, которые заканчивают в этом году программу, стать кураторами команд в будущем году и выступить наставниками», — рассказала проректор Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Модули программы «Женщина-лидер» были посвящены технологиям формирования личного бренда, профессионального и управленческого роста, а также развитию женских сообществ, формированию команды и работе с ней. В ходе программы участницы разделились на 25 команд и разработали свои проекты, которые представят коллегам в ходе завершающего модуля. Это проекты по развитию женского лидерства и предпринимательства, а также профессионального развития, поддержке талантливых детей, помощи в трудоустройстве, в сферах туризма, образования и экологии.

Некоторые участницы уже смогли реализовать разработанные в ходе программы проекты. Одним из них стала первая онлайн-конференция «Женщины в промышленности — новые горизонты развития», которая прошла в начале декабря.

«Благодаря программе «Женщин-лидер» в одну команду объединились сильнейшие представительницы ключевых отраслей промышленности. Итогом деятельности нашей команды стала первая в России Ассоциация «Женщины в промышленности», которая создана как для женщин-собственников и руководителей предприятий, так и для молодых студенток, которые хотят построить карьеру в промышленности. Благодаря этому сообществу женщины получат возможность продвигать свои технологии и продукты на международном уровне, выстраивать диалог с мировым сообществом женщин — промышленников, расширять список клиентов и партнеров. Первым этапом проекта стало проведение онлайн-конференции «Женщины в промышленности — новые горизонты развития», где спикерами выступили женщины-лидеры в промышленной сфере. Они рассказали о своем карьерном пути и поделились инструментами, которое помогли им достичь профессиональных высот», — рассказала полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России 2020», директор департамента маркетинга станкостроительного холдинга «Финвал», член Гильдии маркетологов, автор книги о промышленном маркетинге, ведущая экспертного блога на эту тему, участница программы «Женщина-лидер» Алина Болдырева.

В условиях пандемии на первый план выходит забота о своем здоровье и о здоровье близких. Проект одной из команд направлен на формирование культуры заботы о себе и информирование о вакцинопрофилактике.

«Самая большая ценность участия в программе «Женщина-лидер» для меня — знакомство с удивительными, успешными и в работе, и в семье, вдохновляющими женщинами: участницами команды, а также организаторами и кураторами. Наша команда в рамках программы создает образовательный модуль и интерфейс «Прививки 18+», которые помогут человеку разобраться в вопросах вакцинации и иметь возможность заботиться о себе. Мы уже провели пилотный образовательный онлайн-модуль для сотрудников крупного предприятия. Результатом нашей работы станет удобный интерфейс, который сможет взять на себя функцию календаря плановых или сезонных прививок», — поделилась победитель специализации «Здравоохранение», суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» 2020 года, руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Евгения Кудашова.

Впереди у участников завершающего модуля два дня работы. Участницы программы представят разработанные в командах проекты, подведут первые итоги их реализации. Также они проведут мастер-классы по темам, в которых являются экспертами, — это, в том числе, защита интеллектуальных прав проекта и личного бренда, имидж, разработка и реализация социальных проектов.

Актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова, соучредители Благотворительного фонда «Я есть!», расскажут о механизмах создания благотворительного фонда и реализации социальных проектов. Кроме того, состоится мастер-класс Марши Рейнолдьс — первой женщины-коуча, одного из самых известных тренеров в мире, экс-президента Международной федерации коучинга (ICF).