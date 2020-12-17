Бишкек, , 13:10 — REGNUM Семьдесят лучших студентов вузов Киргизии отмечены президентской стипендией по итогам 2019−2020 учебного года. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы республики Талант Мамытов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Из фонда образования при президенте Киргизии выделено 3,5 млн сомов (3,07 млн рублей). Каждый отличившийся студент получит по 50 тыс. сомов (43,8 тыс. рублей). Список студентов утвержден специальной рабочей группой министерства образования и науки Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в киргизском штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что не знают, когда именно вузы Киргизии смогут вернуться к традиционной форме обучения.

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