Томск, , 13:08 — REGNUM Есть определённая категория людей, которые защищены от повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

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Учёный уточнил, что таких людей всего 10−15%. Чумаков пояснил, что если человек после контакта с больных COVID-19 не заразился, это может свидетельствовать о наличии у него Т-клеточного иммунитета, который выработался после другого даже несколько лет назад перенесённого вируса.

«Если человек переболел другим коронавирусом, возможно у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения», — пояснил в беседе с URA.RU заведующий лабораторией.

Он также добавил, что также мало шансов заразиться и у тех, кто недавно переболел гриппом. Учёные поясняет, что в крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому заражению.

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«Никто не знает, заболевают они или нет. Потому что 50% населения переносят это заболевание бессимптомно. Если они ничего не почувствовали это не значит, что они не перенесли коронавирусную инфекцию», — подчеркнул иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 17 декабря, за минувшие сутки в России выявили 28 214 случаев заражения коронавирусом. Это на 1705 случаев заражения больше, чем днём ранее, когда исследования позволили выявить 26 509 случаев. Совокупное число подтверждённых исследованиями случаев заражения коронавирусом достигло 2 762 668.