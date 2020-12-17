Архангельск, , 13:07 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 393 новых случая COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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Лидеры по суточному приросту — областной центр (+134 случая), Северодвинск (+62) и Новодвинск (+47). Продолжает увеличиваться число больных в Котласском, Красноборском, Плесецком и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 7678 человек.