Киншаса, , 13:13 — REGNUM Во вторую годовщину массовых убийств в Демократической Республике Конго, в результате которых погибло более 500 человек, сотрудники правозащитной организации «Human Rights Watch» призвали правительство гарантировать привлечение виновных к ответственности. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Столкновения в Юмби на северо-западе страны были спровоцированы захоронением вождя племени Бануну на земле, принадлежащей общине Батенде.

Эксперты ООН полагают, что местные лидеры намеренно спланировали насилие, в ходе которого также были разрушены дома около 1500 конголезских семей.

Правозащитники заявили, что жители региона боятся, что отсутствие ответственности может спровоцировать еще большее насилие.