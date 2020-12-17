Самара, , 13:17 — REGNUM Более 1,1 млрд рублей было направлено в 2020 году на реализацию программы «Молодой семье — доступное жильё» в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Вопросы предоставления социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям рассматривались в ходе встречи главы региона Дмитрия Азарова с жителями Тольятти.

Сообщается, что в текущем году в регионе объём средств, направленных на реализацию этой программы из средств федерального бюджета, увеличился почти на 400 млн рублей. Помимо этого, в 2020 году из средств областного бюджета на эти цели было направлено 385 млн рублей. Это на 100 млн рублей выше показателя прошлого года.

Отмечается, что в настоящий момент социальная выплата была выделена 1488 молодым семьям, в том числе 679 тольяттинским семьям. А всего за все время действия этой программы с 2014 года в регионе эту выплату получили 7808 семей. Несмотря на это, в очереди на получение этой выплаты стоят порядка 10 тысяч семей.

По словам заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галины Андрияновой, если семья исключается из программы по возрасту, но можно взять ипотеку, при этом предусмотрена компенсация: так, разовая выплата на семью из двух человек составляет 77 тысяч рублей, из трёх человек сумма компенсации составит 99 тысяч рублей, семья из четырёх человек сможет получить 130 тысяч рублей. Эти цифры являются базовыми.

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