Тегеран, , 13:11 — REGNUM Исламская республика Иран преодолела третью волну распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 декабря сообщил иранский президент Хасан Рухани, его выступление транслировало государственное телевидение.

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«В результате общей работы вместе с населением, медицинским персоналом и мобилизованными силами нам удалось преодолеть третью волну распространения коронавируса», — сказал президент Ирана.

Отметим, с начала декабря текущего года в Иране фиксируется снижение числа выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом общее число выявленных в стране носителей SARS-CoV-2 на сегодняшний день составляет 1 108 269 при 52 196 летальных случаях от COVID-19.