Томск, , 13:00 — REGNUM По состоянию на 17 декабря в Томской области выявлено 21 797 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 185 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Выздоровели 224 человека. Общее число выздоровевших — 17 135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Томской области было выявлено 190 случаев заражения коронавирусом.

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