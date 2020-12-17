Бишкек, , 13:00 — REGNUM Слухи о передаче рудника Джетим-Тоо в Нарынской области Киргизии создает негативное отношение общества к инвесторам, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что месторождение находится в государственной собственности и не передано никакой китайской компании. Власти республики планируют самостоятельно разрабатывать месторождение.

В правительстве считают, что запуск производства на Джетим-Тоо будет приносить в бюджет республики по $200 млн в год. Кроме того, 2% валового дохода предприятия будет перечислено в фонд развития Нарынской области.

Ранее глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Жыргалбек Сагынбаев заявил, что власти не могут передать инвесторам такие крупные месторождения как Джетим-Тоо.