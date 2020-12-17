Челябинск, , 12:59 — REGNUM В школах Челябинской области зимние каникулы начнутся раньше обычного. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

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Он отметил, что каникулы стартуют уже 28 декабря. А 25 декабря основной массе школьниках выставят оценки за вторую четверть.

«Родители тоже позитивно эту информацию оценивают. Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя», — отметил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мессенджерах прошли слухи о якобы готовящемся новогоднем локдауне на Южном Урале. В правительстве региона их уже опровергли.