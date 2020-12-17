Монтрёй, Франция, , 12:58 — REGNUM Компания Ubisoft добавила в онлайн-магазин Assassin's Creed Valhalla три платные модификации, которые позволяют ускорить получение опыта и денег в игре. Об этом 17 декабря сообщил портал Kotaku.

В случае приобретения первой позиции за $10 геймеры могут навсегда увеличить количество очков опыта своего героя на 50%. Заплатив ещё $10, уни могут на 50% увеличить запас валюты во внутриигровом кошельке. Третья позиция, стоимость которой составляет $15, позволяет получить одновременно оба «бонуса».

Издание обратило внимание читателей, что Ubisoft решила подождать чуть более месяца, прежде чем добавить в игру столь спорные элементы монетизации.

Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla состоялся 10 ноября 2020 года. Это уже 12 игра популярной серии.

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